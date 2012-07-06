У найближчі 3 роки продовжиться процес повернення втрачених заощаджень - Тигипко

Харків. 6 липня. УНІАН. Україна у найближчі три роки продовжить програму видачі компенсацій вкладникам Ощадбанку колишнього СРСР.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав віце-прем`єр-міністр України - міністр соціальної політики Сергій Тигипко під час зустрічі з працівниками ВАТ «Турбоатом».

Спілкуючись з працівниками підприємства, С.Тигипко відповів, що запитання про повернення заощаджень він розуміє «як завдання». За його словами, недарма громадянам активно пропонується заводити відповідні банківські картки.

Говорячи про хід реалізації соціальних ініціатив Президента України Віктора Януковича, С.Тигипко зазначив, що завдяки стабілізації економіки та зростанню ВВП з`явилася можливість підвищити розмір пенсій у середньому на 120 грн., а також здійснювати інші соціальні виплати.

Він наголосив, що в рамках реалізації соцініціатив Президента більш як на третину зростуть пенсії військових пенсіонерів: з 1 липня - на 10%, з 1 вересня - на 10%, з 1 січня 2013 р. - на 10,5%. Більше ніж удвічі зросли виплати для інвалідів війни до 9 травня, збільшені пенсії для учасників війни та виплати сім`ям померлих інвалідів війни.

Віце-прем`єр також повідомив, що 2-й етап пенсійної реформи розпочнеться в 2014 році. Але спочатку необхідно, наголосив він, щоб у всіх громадян з`явилися індивідуальні банківські картки. Оскільки ці картки мають працювати, сьогодні розробляється система захисту коштів. При цьому він навів приклад Словаччини, де кілька років тому пенсійні фонди втратили до 35% коштів.

За словами С.Тигипка найближчим часом розглядатиметься також питання повернення громадянам страхових коштів. Актуальним він також назвав вирішення проблеми зарплати «в конвертах». За його словами, для цього вводиться 9 захищених рівнів зарплат.