Тигипко обіцяє стати на захист «замордованих» підприємців

Харків. 6 липня. УНІАН. Контролюючим органам потрібно скоротити штат працівників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час наради «Соціальні ініціативи Президента України» в Харкові заявив віце-прем`єр-міністр України - міністр соціальної політики Сергій Тигипко.

Він наголосив, що контролюючі органи «десятки разів на рік» проводять перевірки бізнесу.

«Я вважаю, що це сигнал один - у цих організацій надмірні штати. Вони повинні, якщо повинні, максимум раз на рік перевіряти. Нам потрібно різати ці штати, міняти керівників. Це стосується прокуратури, це стосується Служби безпеки України, це стосується Міністерства внутрішніх справ, всіх інших, у першу чергу, контролюючих організацій», - сказав С.Тигипко.

Він підкреслив, уряд повинен створити сприятливі умови для ведення бізнесу.

«Ми сьогодні повинні допомогти підприємцю вижити, і перевірки - це те, що сьогодні непокоїть їх. Вони пишуть, що замордували. Не змінимо ситуацію, вони будуть переходити в тінь, або взагалі йти з країни», - сказав С.Тигипко.