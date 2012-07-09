ДПтСУ дозволила Тимошенко прийняти Кокса

Харків. 9 липня. УНІАН. Державна пенітенціарна служба України дозволила екс-президенту Європарламенту Пету Коксу зустрітися з екс-прем’єр-міністром Юлією Тимошенко, а також колишнім міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком і колишнім т.в.о. міністра оборони Валерієм Іващенком.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПтСУ.

«Сьогодні, 9 липня, в Україну прибуває колишній президент Європейського парламенту Пет Кокс. У ЦКЛ «Укрзалізниці» Харкова заплановано його зустріч із засудженою Ю.Тимошенко. Крім того, ДПтС повідомляє, що на 12 липня заплановано зустріч Пета Кокса та Александра Кваснєвського із підсудними Ю.Луценком та В.Іващенком», - наголошується у повідомленні.

При цьому у прес-службі зауважили, що відповідні дозволи на проведення побачень із засудженими від пенітенціарних установ представникам Європейського парламенту надано.