Сьогодні суд продовжить розгляд справи Тимошенко

Харків. 10 липня. УНІАН. Київський районний суд Харкова сьогодні продовжить розгляд кримінальної справи проти екс-прем`єр-міністра Юлії Тимошенко щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України».

Засідання має розпочатися о 10.00.

Як повідомляв УНІАН, на попередньому засіданні 25 червня суд задовольнив клопотання прокурорів про призначення Ю.Тимошенко комісійної судово-медичної експертизи, яка має встановити стан здоров`я екс-прем’єра, можливість її участі у судових засіданнях, можливість сприймати усну та письмову інформацію і наявність протипоказань для присутності на судових засіданнях.

Суд зобов`язав Харківське обласне бюро судово-медичної експертизи провести відповідну експертизу стану здоров`я Ю.Тимошенко.

28 червня захисник Сергій Власенко заявив, що Ю.Тимошенко відмовилася від проведення комісійної судово-медичної експертизи.

9 липня судмедексперти попросили суд надати додатковий час для підготовки комісійного висновку щодо стану здоров’я Ю.Тимошенко через її відмову від огляду.