Моченков і Суботін проведуть прес-конференцію

Початок - о 14.00

Харків. 10 липня. УНІАН. Сьогодні заступник голови Харківської облдержадміністрації Андрій Моченков і генеральний директор ВАТ «Турбоатом» Віктор Суботін проведуть прес-конференцію.

Харків. 10 липня. УНІАН. Сьогодні у прес-центрі Харківської облдержадміністрації (вул. Сумська, 64, 5 пов., к. 170) відбудеться прес-конференція заступника губернатора Андрія Моченкова і генерального директора ВАТ «Турбоатом» Віктора Суботіна. Початок прес-конференції - о 14.00, повідомляє сайт облдержадміністрації.

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