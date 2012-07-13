В автомобіль Власенка запустили пляшку із зеленкою

Харків. 13 липня. УНІАН. У Харкові поблизу ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові, де проходить лікування екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко, в автомобіль її захисника, народного депутата України Сергія Власенка невідомий кинув пляшку з зеленкою.

Як передає кореспондент УНІАН, невідомий кинув півлітрову пляшку з-під соку, наповнену зеленою рідиною, схожу на зеленку, через паркан автомобільної стоянки поблизу прохідної харківської лікарні, де стояв автомобіль, на якому приїхав С.Власенко.

Пляшка не долетіла до автомобіля та С.Власенка, який стояв неподалік.

Невідомого чоловіка, який кинув пляшку, ніхто із присутніх журналістів і сам адвокат не встигли розгледіти, оскільки він утік.

Бризки від розлитої зеленки потрапили тільки на одного з журналістів, який у цей час перебував неподалік.