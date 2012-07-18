Бережна: проблема старого житла - державна проблема

Харків. 18 липня. УНІАН. Народний депутат Ірина Бережна вважає, що проблему старого житла необхідно вирішувати і на державному рівні.

Про це вона сказала в ході спілкування з представниками ЗМІ.

«Під час зустрічей з мешканцями міста, під час моїх депутатських прийомів, за родом моєї діяльності до мене дуже часто звертаються люди з питаннями, що стосуються старого житла. Міська влада щосили намагається вирішити цю проблему. Проте на ремонт і відновлення цих будинків необхідні мільйони гривень. І я, як народний депутат, розумію, що питання необхідно вирішувати і на рівні держави», - сказала І.Бережна.

«В той же час, - зазначила вона, - люди звикли доглядати лише за своїми квартирами, але не за будинками. Часто ситуація доходить до абсурду. Наприклад, коли кабельні оператори масово починають підключати квартири - після таких робіт у під`їздах просто необхідно робити ремонти. Мешканці скаржаться на провайдерів, не розуміючи, що в першу чергу повинні вирішити питання між собою - вибрати одного, хто надаватиме їм послуги».

Народний депутат вважає, що багато проблем мешканцям багатоквартирних будинків легко вирішувати через ОСББ.

«У Харкові вже існують об`єднання співвласників багатоквартирних будинків, які провадять господарську діяльність з обслуговуванню житла. І це світова практика. Я вважаю, що такі організації потрібно підтримати на державному рівні», - сказала І.Бережна.