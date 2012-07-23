Металіст виграв у Таврії

Харків. 23 липня. УНІАН. Харківський Металіст у матчі 2-го туру чемпіонату України з футболу здобув перемогу над сімферопольською Таврією.

Гра, що відбулася в суботу у Сімферополі на стадіоні «Локомотив», завершилася з рахунком 1:0 на користь харківського клубу.

Гол на 53-й хвилині забив капітан Металіста Соса.

Свій дебютний матч у виступах за Металіст зіграв бразильський легіонер Вілліан. Нападник вийшов на поле у 2-му таймі, замінивши Марлоса (49 хв.).

Склад Металіста: Горяїнов, Барвінко (Шарпар 75), Пшеничних, Торсігльєрі, Вільягра, Едмар, Хав`єр, Бланко, Соса (к), Марлос (Вілліан 49), Крістальдо (Торрес 83). Запас: Дишленкович, Ребенок, Обрадович, Лисенко.

У наступному турі 28 липня Металіст приймає вдома Металурга (З).

На знімку: епізод матчу Таврія - Металіст.

Фото сайту metalist.ua