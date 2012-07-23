Власенко гадає, що без Тимошенко суд не засідатиме

Харків. 23 липня. УНІАН. Захисник Тимошенко Сергій Власенко не володіє інформацією, чи доставлятимуть сьогодні його підзахисну до Київського райсуду Харкова, де сьогодні розглядатиметься справа щодо ЄЕСУ.

Про це сказав С.Власенко у телефонному коментарі УНІАН.

За його словами, на цей час Ю.Тимошенко не доставлена до суду. «Поки що тиша. Якщо її не доставили до цього часу, то до початку суду її доставляти не будуть», - сказав він.

На думку С.Власенка, якщо Ю.Тимошенко не привезуть на судове засідання, то, швидше за все, суддя оголосить перерву. «Швидше за все, вони оголосять перерву, тільки невідомо, яку», - сказав С.Власенко.