У Чугуєві психічно хворий зарізав 83-річну сусідку

Харків. 23 липня. УНІАН. Міліція затримала 46-річного чоловіка, який підозрюється у вбивстві 83-річної жінки - мешканки міста Чугуєва.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, 22 червня близько 21.00 до чергової частини Чугуївського райміліції надійшло повідомлення про те, що на подвір’ї приватного будинку виявлено труп 83-річної жінки зі слідами насильницької смерті.

Правоохоронцями встановлено, що трагедія сталася близько 20.30. Жінка вийшла на подвір’я, раптом її син та чоловік почули гучний галас. Вони вибігли з хати і побачили страшну картину: літня жінка лежить у калюжі крови. Одразу викликали швидку, але вона померла ще до їхнього приїзду.

У ході огляду працівниками міліції місця пригоди був виявлений та вилучений кухонний ніж зі слідами бурого кольору. Смертельні поранення виявилися справою рук 46-річного сусіда, який навіть не намагався втекти. Як встановили правоохоронці, він перебуває на обліку у лікаря -психіатра. До садиби приходив, щоб допомогти жінці поратися по господарству та заробити гроші. Що стало причиною кривавої драми, він пояснити працівникам міліції не зміг. Наскільки чоловік був не при собі під час вбивства, належить встановити лікарям.

Слідчим відділенням Чугуївського РВ порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає позбавлення волі терміном від 7 до 15 років. Зловмисник затриманий та утримується в ІТТ Чугуївського РВ. Триває слідство.