Кожем'якіна пустили до Тимошенко після Кокса

Харків. 23 липня. УНІАН. Сьогодні з екс-прем’єр-міністром Юлією Тимошенко у лікарні зустрівся народний депутат Андрій Кожем’якін.

Як повідомили УНІАН у Відділі у зв’язках із засобами масової інформації, громадськістю та міжнародного співробітництва Державної пенітенціарної служби України, прибув він до лікарні у той час, коли спілкування Ю.Тимошенко та її захисником, народним депутатом Сергієм Власенком з представником Європейського парламенту Петом Коксом вже тривало.

А.Кожем’якін наполягав на тому, аби і його допустили до участі у зустрічі, хоча жодним нормативним актом такі необмежені можливості для всіх бажаючих мати побачення із засудженими не передбачені, йдеться у повідомленні.

Керівництвом Державної пенітенціарної служби було надано дозвіл А.Кожем’якіну на побачення із Ю.Тимошенко після того, як завершилась її попередня зустріч.