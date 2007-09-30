Якість списків «ні в дугу» - члени виборчкомів

Харків. 30 вересня. УНІАН. Якість списків виборців на дострокових парламентських виборах є значно нижчою, ніж у 2006 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявляють члени виборчих комісій виборчого округу №174.

«Якість списків дуже низька», - сказала член комісії дільниці № 159. – вона є значно нижчою, ніж на попередніх виборах».

Таку ж оцінку спискам дали представники комісій на кількох інших дільницях.

У свою чергу, співголова Харківської правозахисної групи Євген ЗАХАРОВ заявив журналістам, що списки виборців є чи найголовнішою проблемою нинішніх виборів.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові на дільниці № 159 виборчого округу № 174 не змогли проголосувати близько 100 18-літніх юнаків і дівчат, які мали право і вперше у своєму житті хотіли взяти участь у виборах.