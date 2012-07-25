Харківщина у 10 кращих регіонів України за темпами зростання ВВП - Моченков

Харків. 25 липня. УНІАН. Харківська область знаходиться у 10 кращих регіонів України за темпами зростання внутрішнього валового продукту промислових підприємств.

Як повідомив в ефірі програми обласного радіо «Ранковий ексклюзив» заступник голови Харківської облдержадміністрації Андрій Моченков, за результатами півріччя темпи зростання внутрішнього валового продукту підприємств Харківської області вище, ніж в середньому по Україні.

А.Моченков поінформував, що за цими показниками Харківщина обігнала такі розвинені в промисловому відношенні області, як Донецька, Сумська, Луганська, Дніпропетровська, і знаходиться в 10 кращих областей. Він зазначив, що на результати діяльності промислових підприємств Харківської області та в цілому всієї України позначилися загальносвітові тенденції, пов`язані з кризою в економіці. У той же час, порівняно з 2011 роком ВВП за харківськими підприємствами виріс на 2%, а у інших регіонів України результати залишилися практично на тому ж рівні.

«Галузі, які традиційно є бюджетоутворюючими, – виробництво металевих виробів, виготовлення матеріалів з деревини, харчова промисловість, виробництво електроенергії та газу дали нам можливість в цілому виглядати непогано. Практично в 3 зміни працює ВАТ «Турбоатом», ДП «Електроважмаш» заповнений замовленнями на 3-5 років, у Харківського авіазаводу є контракти з Росією і Казахстаном, у заводу ім. Малишева – контракти, пов`язані з постачанням в Ірак БТРів, «Турбоатом» планує підписати великий контракт з Ефіопією. Також активно працюють ДП «ФЕД», завод «Південкабель», корпорація «Техноком» та низка інших підприємств. Такі економічно активні підприємства є обличчям машинобудування Харківської області», – сказав А.Моченков.