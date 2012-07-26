Орендарі землі мають відповідати за її ефективне використання - Добкін

Харків. 26 липня. УНІАН. Голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін виступає за необхідність визначення відповідальності за раціональне використання земельних ресурсів.

Свою позицію він висловив на спільному засіданні колегії облдержадміністрації та Харківської регіональної ради, повідомляє сайт ОДА.

«Ми повинні будемо з вами за допомогою юристів знайти правильну схему в плані відповідальності за раціональне використання земельних ресурсів. Будемо звертатися до людей, пояснювати і доводити, що їм матеріально невигідно мати договори з недбайливими користувачами землі», - сказав М.Добкін.