Компартія пропонує на референдумі обговорити Герб і Гімн України

Харків. 9 серпня. УНІАН. Комуністична партія України пропонує на всенародному референдумі обговорити державний герб і гімн України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КПУ, про це на прес-конференції в Харкові заявив лідер КПУ Петро Симоненко.

Він вважає, що лише референдум здатний покласти край двадцятирічним спорам щодо герба і гімну України.

Як висловився лідер комуністів, держава не може існувати під символом, «з яким зустрічали Гітлера під час війни і під яким вбивали безневинних людей».