У Тимошенко - гості з Європи

Харків. 14 серпня. УНІАН. Екс-прем’єр-міністр Юлія Тимошенко проводить у лікарні зустріч з представниками Європейського парламенту на чолі з екс-президентом ЄП Петом Коксом.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної пенітенціарної служби України з приводу інформації адвоката Сергія Власенка про те, що захисників екс-прем’єра не пустили у лікарню до Ю.Тимошенко.

Зокрема, як йдеться у повідомленні, сьогодні, 14 липня, до Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» прибули на побачення із засудженою Ю.Тимошенко захисники С.Власенко та Євгенія Тимошенко. Їхнє побачення тривало з 11.00 до 12.00.

Після обідньої перерви захисники знову прибули до ЦКЛ з намірами продовжити спілкування з Ю.Тимошенко, незважаючи на те, що по завершенню першого побачення співробітниками пенітенціарної служби і С.Власенку, і Є.Тимошенко було повідомлено про запланований візит до ув’язненої представників делегації Європейського парламенту на 14.00, підкреслили в ДПтС.

Відповідно, зустріч ув’язненої з іноземними гостями розпочато було у запланований час і наразі вона продовжується, йдеться в повідомленні.

Разом з тим захисникам екс-прем’єра повідомлено про те, що продовжити зустріч з Ю.Тимошенко вони зможуть по завершенню візиту представників ЄП, додали в пенітенціарній службі.

На знімку: Пет Кокс.