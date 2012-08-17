Харківщина серед лідерів за укладенням договорів на доступне житло

Харків. 17 серпня. УНІАН. Харківська область названа в числі лідерів з укладення договорів за Програмою іпотечного кредитування для будівництва доступного житла.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформував під час загальноукраїнської селекторної наради повідомив перший заступник міністра регіонального розвитку та житлово-комунального господарства Олександр Аліпов.

За його словами, на сьогодні в Україні надано 236 кредитів на загальну суму 57,2 млн. грн.

Серед лідерів Київська область - 82 договори, Харківська - 21, Полтавська - 13, Хмельницька – 13. Повільними темпами робота триває у Дніпропетровській, Кіровоградській, Луганській і Тернопільській областях.

«На даний момент в Україні понад 3 тисячі квартир, які мають максимальний ступінь готовності – 80-100%. Ці квартири ми можемо надати людям вже в цьому році. Загалом до Програми заявлено близько 13 тисяч квартир», - повідомив О.Аліпов.

Станом на 15 серпня у Програмі здешевлення вартості іпотечних кредитів для будівництва доступного житла в Харківській області бере участь 7 будівельних компаній і ще 2 готують документи, кредити видають 5 банків-учасників. У Програмі беруть участь 16 житлових будинків, у яких громадяни можуть придбати 1431 квартири.

Виявили бажання взяти участь у Програмі 282 осіб, укладений 21 кредитний договір на загальну суму 4 млн. 532,598 тис. грн. Для надання часткової компенсації Харківської області заплановано 60 млн. 183,4 тис. грн., йдеться у повідомленні.

На знімку: будинок у П`ятихатках, який споруджується в рамках Програми іпотечного кредитування.