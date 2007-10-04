В Харківській області перемогу здобула Партія регіонів

Харків. 4 жовтня. УНІАН. Центральна виборча комісія завершила опрацювання протоколів виборчих дільниць Харківської області.

За даними ЦВК на ранок 4 жовтня, які розміщені на її сайті, перемогу на Харківщині здобула Партія регіонів – за неї проголосувало 49,61% виборців.

Округ № 173 (Дзержинський і Київський райони Харкова): Партія регіонів (ПР) - 43,02%, Блок Юліи Тимошенко (БЮТ) – 20,07%, блок "Наша Україна - Народна Самооборона" (НУНС) - 9,11%, КПУ – 8,8%, Блок Литвина - 4,59%, Прогресивна соціалістична партія України (ПСПУ) – 3,32%, СПУ – 2,27%,

Округ № 174 (Московський район, Харків) ПР – 45,74%, БЮТ – 17,57%, НУНС - 8,78%, КПУ – 8,76%, Блок Литвина - 4,07%, ПСПУ – 3,53%, СПУ – 2,54%,

Округ № 175 (Комінтернівський, Орджонікідзевський, Фрунзенський райони Харкова) ПР - 47,61%, БЮТ – 17,76%, КПУ – 8,5%, НУНС - 7,26%, Блок Литвина - 3,99%, ПСПУ – 3,31%, СПУ – 2,73%.

Округ № 176 (Жовтневий, Ленінський, Червонозаводський райони Харкова) ПР – 46,45%, БЮТ – 20,04%, КПУ – 8,14%, НУНС - 7,35%, Блок Литвина - 3,92%, ПСПУ – 3,04%, СПУ – 2,03%.

Округ № 177 (Богодухівський, Дергачівский, Золочівський райони) ПР – 48,82%, БЮТ – 18,26%, КПУ – 7,18%, НУНС - 7,24%, Блок Литвина - 6,22%, СПУ – 2,27%, ПСПУ – 2,03%,

Округ № 178 (Беликобурлуцький, Вовчанський, Двурічанський, Печенізький, Чугуївський райони) ПР – 56,98%, БЮТ – 10,31%, КПУ – 8,62%, НУНС - 8,03%, Блок Литвина - 4,22%, СПУ – 3,31%, ПСПУ – 1,99%.

Округ № 179 (міста Ізюм, Куп’янськ, Борівський, Ізюмський, Куп`янський, Шевченківський райони) ПР – 56,75%, БЮТ – 10,68%, КПУ – 9,35%, НУНС - 5,99%, Блок Литвина - 5,71%, СПУ – 2,95%, ПСПУ – 2,41%.

Округ № 180 (м. Первомайський, Балаклійський, Барвінківський, Близнюківський і Певромайський райони) ПР – 61,14%, БЮТ – 10,13%, КПУ – 7,19%, НУНС - 6,7%, "Блок Литвина" - 4,17%, СПУ – 3,17%, ПСПУ – 1,94%.

Округ № 181 (м. Лозова, Зачепилівський, Кегичівский, Красноградський, Лозівський і Сахновщинський райони) ПР – 53,58%, БЮТ – 12,94%, НУ-НС - 8,8%, КПУ – 8,48%, "Блок Литвина" - 5,13%, ПСПУ – 1,39%, СПУ – 3,32%.

Округ № 182 (Валківський, Зміївський, Коломацький, Краснокутський і Нововодолазький райони) ПР – 43,59%, БЮТ – 19,36%, НУНС - 12,08%, КПУ – 7,37%, "Блок Литвина" - 5,58%, ПСПУ – 1,21%, СПУ – 3,08%,

Округ № 183 (м. Люботин і Харківський район) ПР – 51,78%, БЮТ - 17,12%, НУ-НС - 8,01%, КПУ - 7,52%, "Блок Литвина" - 3,62%, ПСПУ - 1,96%, СПУ - 1,64%.