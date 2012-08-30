Євросуд може зобов’язати звільнити Тимошенко, вважає захисник

Харків. 30 серпня. УНІАН. Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) може ухвалити рішення, за яким екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко повинні будуть звільнити.

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив захисник Ю.Тимошенко, народний депутат України Сергій Власенко, говорячи про розгляд скарг адвокатів екс-прем’єра на дії Печерського суду Києва у ЄСПЛ.

«Є прецедентне рішення Європейського суду у справі «Фатуллаєв проти Азербайджану», відповідно до якого Європейський суд прийняв рішення, яким зобов’язав Азербайджан відпустити пана Фатуллаєва. Це рішення не вимагало будь-яких судових рішень всередині Азербайджану. Тобто це було пряме рішення Європейського суду. Я розумію, що юристи з Адміністрації Президента почнуть розповідати інші казки, але це не так. Не виключається така ситуація й у нашому випадку», - сказав С.Власенко.

За його словами, у разі ухвалення Євросудом такого рішення стосовно Ю.Тимошенко, не буде необхідності ухвалювати додаткові рішення в українських судах.

«Таке рішення не потребує ніяких судових рішень в Україні. Як тільки воно стане кінцевим в Європейському суді, воно повинно виконуватися напряму», - підкреслив захисник.

С.Власенко зазначив, що захист Ю.Тимошенко найближчими днями направить до ЄСПЛ доповнену з урахуванням рішення Вищого спецсуду скаргу за ст. 6 (право на справедливий суд), і вона буде розглядатися разом зі ст. 18 (політично вмотивоване переслідування).

«Скарга за ст. 6 буде розглядатися сукупно зі ст. 18 тільки, оскільки ми говоримо не просто про відсутність справедливого суду, а ми говоримо про наявність політично вмотивованого суду. У цьому випадку немає кримінального переслідування Тимошенко. Є використання кримінальної юстиції для політичного переслідування Юлії Володимирівни», - зазначив С.Власенко.

Він підкреслив, що захист Ю.Тимошенко буде просити ЄСПЛ розглянути цю справу якомога швидше.

Втім, С.Власенко зазначив, що Євросуд дотримується всіх передбачених процедур, а тому сьогодні прогнозувати дату винесення рішення дуже складно.

«Європейський суд – це суд, який розуміє, що юриспруденція – це процедура, тому вони додержуються всіх необхідних процедур. У відповідності до регламенту вони можуть надати пріоритетність тій чи іншій справі. Ми дуже сподіваємося, що наша справа буде пріоритетною. Але прогнозувати дату, коли це буде, вкрай складно», - сказав С.Власенко.

У той же час він наголосив, що на сьогодні європейське співтовариство вже не покладає ніяких надій у вирішенні питання Ю.Тимошенко на Президента України Віктора Януковича.