Картавих заявив про можливий замах на його життя

Харків. 4 жовтня. УНІАН. Сьогодні депутат Харківської міської ради В`ячеслав КАРТАВИХ, скориставшися своїм правом позачергового прийому, був прийнятий головою Харківської обласної державної адміністрації Арсеном АВАКОВИМ.

Під час бесіди В.КАРТАВИХ повідомив про вчинені і такі, що готуються, злочини у місті Харкові, у тому числі з використанням вибухових речовин, які нині розслідуються харківською міліцією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті облдержадмністрації.

Депутат міської ради прямо позв`язує вибухи, вчинені проти Є.Кушнарьова та секретаря міськради Геннадія КЕРНЕСА з ім`ям деякого Ігора БУДАРНОГО, затриманого нещодавно органами міліції. Як повідомив В.КАРТАВИХ, за допомогою окремих керівників міліції на І.БУДАРНОГО та інших членів злочинної групи, затриманих міліцією, чиниться тиск з метою примусити змінити раніше дані свідчення і оббрехати непричетних до злочинів осіб.

В.КАРТАВИХ повідомив, що володіє інформацією про те, що нечесні співробітники міліції відкрили канал зв`язку між підозрюваними і зацікавленими в укритті правопорушників керівниками міськвиконкому. Цими особами є перший заступник начальника ГУ МВС Віктор ДЯТЛОВ і секретар міськради Г.КЕРНЕС.

В.КАРТАВИХ заявив про те, що обізнаний про провокації, які проти нього готуються, у тому числі з можливим підкиданням компрометуючих предметів і документів та можливому зазіханні на його життя.

Харківська обласна державна адміністрація твердо і рішуче засуджує які б то не було дії, спрямовані на відведення правопорушників від відповідальності. Ми наполягаємо на чесному, повному та об`єктивному розслідуванні, залученні до суду всіх осіб, причетних до порушення спокою в місті, вибухам, хуліганським проявам і вимагаємо захистити здоров`я, життя, майно і гідність людей, що підняли свій голос проти хвилі насильства, корупції та злочинності у місті Харкові, йдеться у заяві облдержадміністрації.