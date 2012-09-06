Сьогодні Харківську область відвідає Азаров

Харків. 6 вересня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Микола Азаров сьогодні зробочою поїздкою відвідає Харківську область.

Як повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ програмою поїздки передбачено, що глава уряду в четвер урочисто відкриє другу чергу Юліївського нафтогазоконденсатного родовища - дотискуючого компресорного цеху на установку комплексної підготовки газу газопромислового управління «Шебелинкагазвидобування». Він також ознайомиться з роботою компресорної установки та диспетчерської служби.

У Харкові М.Азаров відвідає ПАТ «Харківський тракторний завод імені Серго Орджонікідзе», де огляне виставкові зразки продукції складального цеху.

Крім того, прем`єр-міністр на ПАТ «Харківаптека-2» ознайомиться з асортиментом ліків та цінами на лікарські препарати.

Глава уряду дасть інтерв`ю журналістам Харківської обласної державної телерадіокомпанії.

У другій половині дня четверга Микола Азаров повернеться до Києва.