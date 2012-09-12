ДПтС не пустила до Тимошенко посла, міністра і екс-президента Європарламенту

Київ. 12 вересня. УНІАН. Керівництво Державної пенітенціарної служби України (ДПтС) відмовило в зустрічі із засудженою екс-прем’єр-міністром Юлією Тимошенко міністру закордонних справ Швеції Карлу Більду, послу Швеції в Україні Стефану Гуллгрену та колишньому Президенту Європейського парламенту Єжи Бузеку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПтС.

У повідомленні зазначається, що керівництво пенітенціарної служби поінформувало Міністерство закордонних справ України про результати розгляду запитів іноземних посадовців щодо організації побачень із Ю.Тимошенко.

Також прес-служба ДПтС зауважила, що під час перебування у Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» (м. Харків) Ю.Тимошенко неодноразово мала зустрічі з представниками Європейського парламенту, дипломатичних місій міжнародних інституцій та політичними діячами.

«Зокрема, з 9 травня по 12 вересня ц.р. вона провела близько 60 зустрічей зі сторонніми особами, у тому числі з представниками міжнародної спільноти», - йдеться у повідомленні прес-служби.

В ДПтС наголошують, що, «відповідно до рекомендацій німецьких лікарів клініки «Шаріте», така значна кількість зустрічей негативно впливає на процес реабілітації засудженої, у зв’язку з чим лікарі рекомендували максимально обмежити кількість зустрічей з пацієнткою на час її перебування у стаціонарному закладі та зосередитися саме на реабілітаційному процесі».

«Лікарі також рекомендували Ю.Тимошенко 8 тижнів спокою, починаючи з 30 липня», - нагадали в ДПтС.

«Враховуючи вищевикладене, надання дозволів на зустріч міністра закордонних справ Швеції пана К.Більда, посла Швеції в Україні пана С.Гуллгрена та колишнього Президента Європейського Парламенту пана Є.Бузека із засудженою не вбачається можливим», - підкреслили у пенітенціарній службі.

В ДПтС стверджують, що «побачення зі своїми захисниками засуджена Ю.Тимошенко, відповідно до вимог чинного законодавства, проводить без будь-яких обмежень».