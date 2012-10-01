Харківський аеропорт вводить прямий рейс до столиці Чорногорії

Харків. 1 жовтня. УНІАН. З 30 вересня 2012 року Міжнародний аеропорт «Харків» вводить прямий рейс у столицю Чорногорії, Підгорицю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі аеропорту, перельоти виконуватимуться авіакомпанією МАУ на регулярній основі. Тип повітряних суден - Ан-148 та Boeing 737.

Час вильоту з Харкова 23.30, з Підгориці – 02.05 (час місцевий).

Коментуючи подію, Володимир Васильченко, генеральний директор компанії «Нью Системс АМ» (компанія-оператор Міжнародного аеропорту «Харків», входить до групи DCH Олександра Ярославського) сказав: «Завдяки цим рейсам пасажири Міжнародного аеропорту «Харків» зможуть впродовж усього осінньо-зимового сезону без необхідності отримання візи насолодитися відпочинком на побережжі Адріатичного моря, а також оцінити європейський рівень гірськолижних курортів Чорногорії».

Рейси в Підгорицю виконуються спільно з туроператором «Харківкурорт-сервіс». Квитки можна придбати як в офісах туроператора та його партнерів, так і на сайті авіакомпанії МАУ.

Довідка УНІАН. «Харківкурорт-сервіс» (http://xkc.com.ua/) - туристична фірма, на ринку України працює 7 років. Основна діяльність компанії - виїзний і внутрішній туризм.

Авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України (МАУ) - провідна українська компанія, заснована в 1992 р. 100% акцій МАУ знаходяться в приватній власності. Основна діяльність МАУ - пасажирські та вантажні перевезення. Флот МАУ складається з двох десятків літаків «Боїнг-737» різних модифікацій. Базовим аеропортом МАУ є Державний міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль».

Міжнародний аеропорт «Харків» (http://hrk.aero/) - один з ключових об`єктів столиці Слобожанщини, що реконструйований в рамках підготовки до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи по футболу 2012 р. Масштабний проект стартував 1 квітня 2008 р., коли компанія «Нью Системс АМ» (група DCH, власник - відомий український бізнесмен, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012, президент ФК «Металіст» Олександр Ярославський) виграла конкурс на довгострокову оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту.

Реконструкція Міжнародного аеропорту «Харків» здійснена у форматі приватно-державного партнерства. Загальна сума інвестицій О.Ярославського в проект становить $107,2 млн. (аеровокзальний комплекс і прилегла території). Сума фінансування, виділеного з Державного бюджету на реконструкцію аеродромного комплексу, - $191,3 млн.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА