У Кулиничах стічні води зливали в Немишлю

Харків. 1 жовтня. УНІАН. Стічні води з каналізаційного колектору Кулиничівської селищної ради, що в Харківському районі, зливалися безпосередньо до річки Немишля.

Як повідомили УНІАН у прес-служби Державної екологічної інспекції в Харківські області, в період з 10 по 14 серпня 2012 року обсяг скиду стічних вод до річки становив 1513 м3.

Таким чином селищна рада порушила законодавство України про охорону та раціональне використання водних ресурсів. Внаслідок самовільного скиду стічних вод у річку збиток державі становить майже 25,5 тис грн.

Кулиничівській селищній раді пред’явлено претензію з пропозицією добровільно відшкодувати суму завданого збитку. У випадку невиконання умов претензії, Державна екологічна інспекція у Харківській області звернеться до Господарського суду для примусового стягнення коштів.

