Завтра до Тимошенко приїде німецький лікар

Харків. 1 жовтня. УНІАН. Завтра до Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці в Харкові приїде лікуючий лікар екс-прем’єр-міністра України Юлій Тимошенко берлінської клініки «Шаріте».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Харкові повідомив директор Інституту патології хребта та суглобів ім. Ситенка, член міжнародної медичної комісії Микола Корж.

«Я уповноважений поінформувати засоби масової інформації про те, що завтра очікується приїзд німецьких лікарів. Швидше за все, це буде лікар Аннет (Аннет Райсхауер – УНІАН), яка буде здійснювати плановий виїзд до пацієнтки, до Тимошенко Юлії Володимирівни», - сказав М.Корж.

Він зауважив, що завтра планується зустріч українських лікарів із німецькими колегами. Лікарі обговорюватимуть питання щодо продовження процесу реабілітації екс-прем’єра.

«Будуть поставлені ті ж питання, які хвилюють нас тією чи іншою мірою, а саме: що робити далі, які заходи і їхня черговість будуть на повістці дня», - сказав М.Корж.

Лікар зазначив, що на сьогодні Ю.Тимошенко пройшла у стаціонарі ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові понад 350 процедур.

М.Корж зауважив, що за підсумками завтрашньої зустрічі із лікарями клініки «Шаріте» плануватиметься подальша робота медиків із екс-прем’єром. «Тобто буде обговорюватися план, тактика подальшого лікування», - додав М.Корж.

Він зауважив, що українські лікарі можуть обговорювати з німецькими колегами питання виписки Ю.Тимошенко зі стаціонару, однак не можуть їм цього рекомендувати. «Ми це питання можемо обговорювати, але не рекомендувати, тому що лікуючі лікарі – німецькі», - уточнив він.

Лікар підкреслив, що рішення про можливість виписки Ю.Тимошенко також ухвалюватиметься тільки після зустрічі з німецькими спеціалістами. Він зазначив, що позиція українських лікарів міжнародної медичної комісії з цього питання сформується після завтрашньої зустрічі.

Разом з тим М.Корж звернув увагу журналістів на порушення екс-прем’єром лікувального режиму. «Лікуючі лікарі скаржилися на те, що порушуються режимні моменти, порушується час проведення процедур, порушується той спокій, який хотілось створити під час лікування», - зазначив він.

Відповідаючи на запитання журналістів, лікар зауважив, що українські члени комісії особисто не оглядали Ю.Тимошенко, а лише вивчали її медичні документи і консультувалися із німецькими фахівцями. М.Корж також додав, що знає про порушення пацієнткою режиму тільки зі слів співробітників адміністрації лікарні.

У свою чергу адвокат Ю.Тимошенко Олександр Плахотнюк зазначив, що не володіє інформацією про завтрашній приїзд німецьких лікарів до екс-прем’єра.

Довідка УНІАН. Печерський райсуд Києва в жовтні 2011 року засудив Ю.Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів із Росією в 2009 році.

З кінця грудня 2011 року екс-прем`єр відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня через погіршення здоров`я Ю.Тимошенко перебуває у лікарні «Укрзалізниці» в Харкові. За цей час її лікуючими лікарями були спеціалісти берлінської клініки «Шаріте» Лутц Хармс та Аннет Райсхауер.

На знімку: Аннет Райсхауер, лікуючий лікар Юлії тимошенко.

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