Тимошенко додала собі хвороби

Харків. 1 жовтня. УНІАН. Стан здоров’я екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко внаслідок дводенного лежачого протесту в ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові погіршився.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Харкові заявив журналістам адвокат Ю.Тимошенко Олександр Плахотнюк.

«Стан здоров’я, сказати погіршився – це нічого не сказати. Я знаю про те, що вже один з лікарів заявив про те, що все, що було зроблено з нею до п’ятниці, тобто всі процедури, які проведені до п’ятниці, в це дводенне перебування на підлозі звело нанівець», - сказав О.Плахотнюк.

Він зазначив, що це сказав український лікар, але не уточнив, хто саме.

За словами адвоката, під час протесту екс-прем’єр не вживала їжі.

О.Плахотнюк повідомив, що лежачий протест Ю.Тимошенко тривав із 16.30 п’ятниці, 28 вересня, до 13.00 неділі, 30 вересня. «Починаючи з 16.30 п’ятниці і до майже 13.00 неділі Юлія Володимирівна лежала в передбаннику перед палатою в знак протесту проти незаконних дій, якими позбавили її права на побачення. Лежала практично на цементі, який вкритий тонким шаром лінолеуму», - сказав О.Плахотнюк.

Адвокат припустив, що протест Ю.Тимошенко припинився після того, як вона дізналася про дозвіл на зустріч із лідерами Об’єднаної опозиції.

Він зачитав звернення Ю.Тимошенко, в якому екс-прем’єр наголошує на незаконності позбавлення її права на короткострокове побачення.

«На знак протесту я не повернулася в тюремну палату і дві доби, включаючи дві ночі, знаходилися просто на підлозі біля дверей, куди протизаконно не допустили моїх колег, і наполягала на тому, щоб закон про їхній допуск було виконано», - заявила Ю.Тимошенко у зверненні.

Екс-прем’єр також підкреслила, що головною метою її протесту було «привернути увагу до того, що в країні Януковича не існує законів для всіх 46 мільйонів людей». «Я протестую як можу проти того, що так само, як плюють на Конституцію і закон в насиллі проти мене, так само вкрали право спиратися на закон, вірити в закон, захищатися законом у 46 мільйонів громадян», - йдеться у зверненні екс-прем’єра.

У листі Ю.Тимошенко також зауважила, що зараз навколо неї «зварюють нову клітину, додаткові грати, забирають необхідні предмети користування, закрили на ключ туалетну кімнату та поставили навколо мене потрійну кількість охорони».

Ю.Тимошенко закликала громадян боротися проти «мутації суспільного життя», «генпідрядників розбудови цієї країни і рабів, які їм у цьому допомагають».

За словами О.Плахотнюка, Ю.Тимошенко було надано документ, де вказано, що враховуючи її поведінку та поведінку її захисників, буде порушуватися питання про доцільність її виписки з лікарні. «Яке відношення має поведінка до медичних показників взагалі не відомо, але на цьому було акцентовано і це було зроблено від імені пенітенціарної служби», - сказав адвокат.

Як повідомляв УНІАН, 28 вересня керівництво Качанівської колонії відмовило Ю.Тимошенко у зустрічі з соратниками Арсенієм Яценюком, Олександром Турчиновим та Григорієм Немирею.

У Державній пенітенціарній службі вказали, що, відповідно до рекомендацій німецьких лікарів клініки «Шаріте», значна кількість зустрічей негативно впливає на процес реабілітації Ю.Тимошенко, у зв’язку з чим лікарі рекомендували максимально обмежити кількість зустрічей на час перебування засудженої у стаціонарному закладі і зосередитися саме на реабілітаційному процесі.

Захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко заявив, що екс-прем’єр на знак протесту проти недопуску до неї соратників лягла на підлогу перед своєю палатою.

30 вересня ДПтС повідомила, що Ю.Тимошенко «у порядку виключення» отримала дозвіл на побачення зі своїми соратниками А.Яценюком, Г.Немирею і О.Турчиновим. Побачення триватиме до півтори години.

Соратники екс-прем’єра планують відвідати її у вівторок, 2 жовтня.