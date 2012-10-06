Бережна привітала педагогів Харківщини з Днем учителя

Харків. 6 жовтня. УНІАН. Народний депутат України Ірина Бережна привітала вчителів Харківщини з професійним святом.

«Запах крейди біля дошки і жовте листя, що шелестить під ногами, у мене завжди асоціюється зі школою, - йдеться у привітанні. - Так, ми все життя продовжуємо вчитися, але виразно пам`ятаємо те, як перший раз переступили поріг Країни знань, де нас зустрів перший вчитель і перший вихователь.

У кожного з нас вони різні: суворі і не дуже, любимі і просто поважані, різні зовні, з різними характерами і методами викладання. Але на все життя вони залишають слід у нашій душі. Мало хто собі уявляє, як працювати з дітьми! Спробуй підбери ключик до кожного дитячого серця!

Це з вами, дорогі педагоги, ми вчилися пізнавати світ, рахувати зірки і винаходити велосипеди! І я радію, коли бачу, як у своє професійне свято вчителі несуть додому величезні оберемки квітів. Це символ любові і нескінченної подяки тим, хто був і залишається Вчителем для вчорашніх і сьогоднішніх школярів.

Дорогі вчителі! Хай дитячий галас на змінах звучить для вас, як найкрасивіша мелодія! І хай буде вічне молодим ваше серце! Зі святом вас!».