Тимошенко поступилася Євросоюзу у боротьбі за Нобелівську премію

Харків. 12 жовтня. УНІАН. Нобелівську премію миру за 2012 рік присудили Євросоюзу.

Премія присуджується за роботу з об`єднання Європи та перетворення її з «континенту війни на континент миру», повідомив на церемонії в Осло голова Нобелівської премії миру колишній прем`єр-міністр Норвегії Турб`ерн Ягланд.

Він є також генеральним секретарем Ради Європи. У 2004 році Ягланд вже висував Євросоюз на Нобелівську премію миру, запропонувавши тоді заохотити процес європейської співпраці.

У списку претендентів в цьому році був 231 кандидат (у ньому фігурувала також екс-прем`єр України Юлія Тимошенко), в тому числі 43 громадських та міжнародних організації.

Сума нагороди в цьому році становить 8 мільйонів шведських крон (1,2 мільйона доларів США). Церемонія вручення нагороди пройде в Осло 10 грудня, в день смерті Альфреда Нобеля - засновника п`яти Нобелівських премій, чотири з яких вручаються в Стокгольмі, повідомляє РІА «Новости».