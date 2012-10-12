На Харківщині розпочинається опалювальний сезон

Харків. 12 жовтня. УНІАН. Сьогодні розпочинається опалювальний сезон для установ соціальної сфери Харківської області.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, розпорядження про це підписав губернатор Михайло Добкін.

«У зв’язку зі зниженням середньодобової температури зовнішнього повітря до +8 градусів і нижче, - йдеться в розпорядженні, - організаціям і підприємствам, що знаходяться у сфері управління Харківської облдержадміністрації, надано дозвіл розпочати опалювальний сезон у школах, лікарнях, дитячих та інших закладах побутового і соціально-культурного призначення».

Райдержадміністраціям та міським головам міст обласного значення запропоновано видати відповідні розпорядження.