Харків. 17 жовтня. УНІАН. На Харківщині вироблено 38,71 тис. тонн цукру із сировини нового врожаю

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на Департамент агропромислового розвитку, станом на 15 жовтня цукровий буряк в області зібрано з площі 13,184 тис. га (51% від плану). Накопано 435,7 тис. тонн коренеплодів, середня врожайність становить 330,5 ц/га.

На цукрові заводи Харківської області надійшло 393,9 тис. тонн цукрових буряків, з яких від господарств Харківської області – 261,1 тис. тонн, інші 132,8 тис. тонн – від господарств Полтавської, Сумської, Донецької та Дніпропетровської областей.

Від початку сезону цукроваріння на 6 цукрових заводах (ПП «Цукровик-Агро» і «Новоіванівський цукровий завод» Коломацького району, «Первухінський цукровий завод» Богодухівського району, ПСП «Явір» (Мурафський цукровий завод) Краснокутського району, ТОВ «Білий колодязь» та ТОВ «АПК «Савинська») вироблено 38,71 тис. тонн цукру із сировини нового врожаю.