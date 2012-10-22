Уряд до кінця року може виділити Харкову кошти на метро - Добкін

Харків. 20 жовтня. УНІАН. Кабінет міністрів України ще цього року може виділити кошти на продовження будівництва метро в Харкові.

Про це в коментарі кореспондентові УНІАН сказав голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін після запису інтерв’ю голови Партії регіонів, прем’єр-міністра України Миколи Азарова на обласному телебаченні в Харкові.

«Ми обговоримо наприкінці дня все. Зараз по поверненню в Київ у Кабміні він (М.Азаров – УНІАН) дасть команду розглянути можливість. Уряд ще не втрачає надії виділити цього року кошти – це його слова», - сказав М.Добкін.

Губернатор зазначив, що кошти можуть бути виділені після перерозподілу бюджетних субвенцій, який традиційно відбувається наприкінці календарного року.

«Є багато коштів, які виділяються різним областям, і вони їх не встигають освоїти: там проект не готовий, там ще щось. І таких грошей наприкінці року завжди набирається мільярда два. Їх перерозподіляють. І тут найголовніше, хто їх встигне освоїти, там же часу залишається днів 30», - зауважив він.

М.Добкін підкреслив, що Харків готовий цього року освоїти на будівництві метро до 200 млн грн.

«Ми готові, тому що в нас багато коштів можна спрямувати на придбання дорогого обладнання, яке потрібно замовляти. Всього сума на закінчення будівництва буде коливатися від 350 до 400 млн грн повністю, бо ціни ростуть. Ми цього року однозначно стільки не освоїмо. Якби нам дали 150-200 млн грн. Я думаю, що на загально будівельні роботи ми би встигли освоїти 50 млн грн і 100-150 млн грн. ми змогли би заплатити за це обладнання», - сказав М.Добкін.

Довідка УНІАН. «Перемога» - майбутня 30-та станція Харківського метрополітену, яка зараз будується. Станція буде розташована на Олексіївській лінії метро, одразу за станцією «Олексіївська» і стане кінцевою цієї лінії. Біля станції розташований Олексіївський ринок, трамвайна лінія по проспекту Перемоги та розворотне коло тролейбусів.

Харківський метрополітен другий за кількістю станцій і довжині ліній в Україні. Перевозить на рік до 282 млн. пасажирів. Метрополітен введений в експлуатацію 23 серпня 1975 року. Загальна довжина ліній становить близько 35,6 км. Нині харківське метро налічує 29 станцій, які розташовуються на трьох лініях: Холодногірсько-заводській, Салтівській та Олексіївській.