У Харкові кандидат-мажоритарник пробивається до Верховної Ради на бронетранспортері

Харків. 22 жовтня. УНІАН. Кандидат у народні депутати України по 171-му мажоритарному виборчому округу в місті Харкові Олександр Заліван завершальний етап своєї виборчої кампанії кандидат проводить на бронетранспортері.

Як передає кореспондент УНІАН, на брифінгу О.Заліван пояснив журналістам, що йому як колишньому танкісту і полковнику у відставці так зручніше переконувати виборців у необхідності підтримати саме його на перегонах до Верховної Ради.

«Мене запитують, з ким я збираюся воювати. Я пояснюю, що просто мені, як людині військовій, так зручніше позиціонувати себе серед виборців, багато з яких ще не визначилися за кого голосуватимуть. До того ж, у моєму виборчому окрузі є дороги, на яких можна проїхати лише на такій техніці, - говорить О.Заліван.

При цьому він пояснює, що «БТР пройшов конверсію, з нього знято все озброєння і він не являє жодної загрози».

За словами колишнього танкіста, бронетранспортер БТР-60 він «позичив у друзів», на ньому тепер і приїздить до своїх виборців. Щоб люди не губилися у здогадках, що під їхніми вікнами робить військова техніка, помічники кандидата-мажоритарника встановили на бронетранспортер державний прапор і зробили написи: «За Родіну!», «За Залівана!».

Коли здивування проходить, виборці з інтересом оглядають бронетранспортер, фотографуються на його фоні, спілкуються з кандидатом у депутати та його воєнізованою агітбригадою. Особливою популярністю БТР користується у дітлахів, яким дозволяють не лише сфотографуватися біля екзотичної машини, а й залізти на її броню, ззазирнути всередину.

Крім агітаційної роботи члени команди О.Залівана проводять серед виборців ще й просвітницьку роботу. Через мегафон вони закликають харків’ян дотримуватися правил дорожнього руху і переходити вулиці лише на пішохідних переходах. Для тих, хто не встиг ознайомитися з автобіографією кандидата у депутати, агітатори пояснюють, що О.Заліван є віце-президентом громадської організації «Товариство учасників руху» та директором благодійного фонду «Безпека дорожнього руху».

«Після того як я пересів на бронетранспортер, відчуваю, що конкуренти стали з повагою ставитися до мене і дехто роздумує, чи варто й надалі змагатися зі мною за депутатський мандат», - посміхаючись, сказав на брифінгу О.Заліван.

«Для досягнення успіху, - додав полковник, - моєю командою розглядається можливість застосування важкої бронетехніки - танк справляє на «ворога» більше враження».