У Харкові внаслідок пожежі загинуло дві людини

Харків. 22 жовтня. УНІАН. У Харкові внаслідок пожежі у п’ятиповерхівці загинуло дві людини.

Як повідомили УНІАН у Головному територіальному управлінні МНС України Харківській області, пожежа на першому поверсі будинку по вулиці Тимурівців, 68 сталася сьогодні близько 2.30.

До МНС зателефонували відразу декілька мешканців цього будинку і повідомили, що на першому поверсі горить одна з квартир, а вогонь по балконах перекидається на верхні поверхи.

До місця виклику прибули 2 підрозділи МНС на чолі зі штабом пожежогасіння. На момент прибуття рятувальників вогонь охопив всю площу квартири у 40 кв. м.

На гасіння пожежі було подано відразу 2 пожежних стволи: один зі сходової клітини, інший з боку балконів. Під час гасіння вогню у квартирі було знайдено тіло жінки 1975 року народження та чоловіка 1974 року народження.

О 3.54 пожежа була ліквідована. Причина виникнення пожежі з’ясовується.