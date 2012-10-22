Захист Тимошенко вважає, що Азаров сам спростував її вину щодо боргів ЄЕСУ

Харків. 22 жовтня. УНІАН. Захист екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко вимагатиме від СБУ закрити кримінальну справу щодо держгарантій за зобов’язаннями корпорації ЄЕСУ перед Міністерством оборони РФ за відсутності складу злочину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу перед ЦКЛ «Укрзалізниця» в Харкові, де Ю.Тимошенко проходить курс лікування, повідомив її захисник, народний депутат Сергій Власенко.

«Завтра ми подаємо до СБУ, спираючись на офіційну позицію уряду Миколи Азарова щодо відсутності будь-яких державних гарантій за зобов’язаннями ЄЕСУ, заяву від імені Юлії Тимошенко про закриття її сфальшованої кримінальної справи за відсутності складу злочину», - сказав С.Власенко.

Він підкреслив, що як тільки справа про держгарантії за зобов’язаннями ЄЕСУ потрапила до суду, уряд «змушений був надати суду беззаперечні докази того, що ніколи ніяких держгарантій по будь-яких зобов’язаннях корпорації ЄЕСУ не видавалося».

«Саме тому сьогодні суд, перебуваючи у цьому тупику, побачивши беззаперечні докази відсутності будь-яких державних гарантій, змушений був нібито передати матеріали в СБУ», - сказав С.Власенко.

На його думку, на прикладі цієї справи демократичне суспільство побачить, «як фальшуються справи в Україні».

Захисник вважає, що СБУ має закрити кримінальну справу, якщо уряд М.Азарова заявляє про відсутність гарантій за зобов’язаннями ЄЕСУ.

Як повідомляв УНІАН, 19 вересня Господарський суд Києва задовольнив позов Міноборони Росії у справі щодо боргу ЄЕСУ. Суд зобов`язав Кабмін повернути Міноборони РФ 3,1 млрд грн.

Уряд України подав апеляційну скаргу на це рішення.

Сьогодні, 22 жовтня, Апеляційний господарський суд Києва призупинив провадження з розгляду апеляції про виплату Кабінетом міністрів боргу корпорації корпорації «Єдині енергетичні системи України» перед Міноборони РФ у зв`язку з розслідуванням СБУ аналогічної кримінальної справи.

Рішення ухвалене у зв`язку з відповідним клопотанням Кабміну, що надійшло до суду 19 жовтня.

За словами представника Кабміну Андрія Богдана, слідчий відділ СБУ розслідує кримінальну справу, і предмет позову в господарській справі аналогічний суті кримінальної справи.

Як сказав А.Богдан, для всебічного розгляду справи необхідно одержати інформацію від СБУ про стан розгляду цієї справи, а Апеляційний госпсуд Києва має призупинити провадження для з`ясування всіх обставин.

Оголошуючи рішення про клопотання, В.Шапран сказав: «Направити Службі безпеки України матеріали господарської справи. Зупинити апеляційне провадження у справі».

«Суд обов`язково повернеться до розгляду вже після того, як слідство встановить всі обставини надання держгарантій Міноборони РФ і взагалі існування цих держгарантій», - сказав А.Богдан.

Раніше СБУ порушила кримінальну справу за звинуваченням екс-прем`єра Юлії Тимошенко в махінаціях у рамках корпорації ЄЕСУ, якою вона свого часу керувала.