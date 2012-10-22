Кілька великих інвесторів цікавляться «Селом майбутнього» - Добкін

Харків. 22 жовтня. УНІАН. Сьогодні кілька великих іноземних інвесторів готові взяти на себе зобов`язання з повного фінансування проекту «Село майбутнього».

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це в ході програми «Від влади до громади» поінформував голова облдержадміністрації Михайло Добкін.

«На сьогоднішній момент ми вже маємо кілька пропозицій від закордонних компаній, які готові повністю забезпечити фінансування для реалізації цього проекту. Реалізація розпочнеться у цьому році, і до 2015 року проект на 100% буде реалізовано», - сказав М.Добкін.

За його словами, створення в Харківській області «Села майбутнього» дозволить значно просунутися у вирішенні гострої проблеми дефіциту робочих місць на селі. Крім того, реалізація цього проекту дасть змогу зміцнити сільськогосподарську галузь в регіоні.

«Це найбільш перспективний проект для нашого регіону в галузі сільського господарства, він включає в себе кілька напрямків: вирощування овочів в теплиці і на відкритому ґрунті, будівництво овочесховища і великої молочної ферми на 3000 голів дійного стада. Також цей проект включає в себе унікальний для нашої країни пункт - створення сучасного генетичного центру, який дозволить протягом 5-7 років повністю замінити в області молочну породу корів, яка буде більш продуктивна і зможе на 100% забезпечити молоком всі молокопереробні підприємства Харківщини та довколишніх областей», - зазначив М.Добкін.