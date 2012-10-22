У Школі юного журналіста пройшло перше заняття в новому сезоні

Харків. 22 жовтня. УНІАН. Відбулося перше у новому навчальному році заняття Школи юного журналіста.

В занятті, яке традиційно пройшло у прес-центрі Харківської облдержадміністрації, 20 жовтня взяли участь 33 учні 7-11 класів з 15 районів Харківської області, що вже мають певний досвід співпраці з районними ЗМІ та пройшли відбір.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, у ході першої частини заняття начальник управління у справах преси та інформації ХОДА Вікторія Маренич розповіла майбутнім журналістам про історію та розвиток харківської журналістики. Керівник відеоканалу «Перша столиця» Костянтин Кеворкян прочиав слухачам Школи лекцію на тему: «Як проводити інтерв’ю».

В.Маренич зазначила, що заняття в Школі будуть проводитися 1-2 рази на місяць. Наступного разу майбутні кореспонденти зберуться на початку листопада і будуть працювати за трьома напрямками: газетна журналістика, радіожурналістика та тележурналістика.

«Наступне заняття ми плануємо провести вже за напрямками журналістики. У нас є домовленість з однією з телекомпаній міста Харкова. Ті, хто хочуть пов`язати свою професійну діяльність з телевізійною журналістикою, зможуть там отримувати практичні знання і вчитися телемайстерності. Інша частина учнів буде займатися радіожурналістикою - будуть вчитися читати в студії новину, яку необхідно буде самостійно ще написати. Ті, хто бачить себе в жанрі газетної журналістики, будуть працювати з різними жанрами. Тобто, одну й ту ж новину будуть писати у різних жанрах: у формі написання есе, замітки, фейлетону», - сказала В.Маренич.

Також вона додала, що в цьому навчальному році в програмі Школи юного журналіста запланований майстер-клас з фотожурналістики і лекція з операторської майстерності.

Після занять майбутні журналісти відвідали мистецьку галерею «АВЕК», де відкрилася виставка морських раковин «Планета Океан». На наступне заняття дітям запопоновано написати новину з цієї події.

Довідка прес-служби ХОДА. Школа юного журналіста працює з 2010 року. Вона створена за ініціативи управління у справах преси та інформації Харківської облдержадміністрації за підтримки губернатора Михайла Добкіна для того, щоб у майбутньому вирішити актуальну в Харківській області проблему дефіциту кадрів у районних ЗМІ. У ній навчаються школярі, які вже співпрацюють з районними комунальними газетами і зацікавлені в отриманні глибших теоретичних і практичних знань.

Фото прес-служби ХОДА