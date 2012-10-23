Добкін: Богодухівська історія не повинна повторитися

Харків. 23 жовтня. УНІАН. В Харківській області всебічно аналізується ситуація, яка сталася в освітніх установах Богодухівського району.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це сказав губернатор Михайло Добкін під час програми «Від влади до громади».

За його словами, найближчим часом буде розроблена така система харчування дітей у школах і дитсадках області, яка зробить неможливим повторення подібних ситуацій.



«Місто Богодухів і Богодухівський район показали всі вразливі місця, які сьогодні є в системі організації харчування дітей. Ми детально аналізуємо ситуацію. На цьому прикладі ми хочемо відпрацювати нові додаткові вимоги до працівників системи освіти, охорони здоров`я, у тому числі й до співробітників СЕС. Свої рекомендації ми направимо в правоохоронні органи. Ми обов`язково створимо систему, при якій подібне не зможе повторитися. Я не виключаю, що ми створимо кущові підприємства, які забезпечуватимуть район або райони і будуть організовувати дитяче харчування від імені районних адміністрацій, де контроль буде незрівнянно вищим, ніж у тих випадках, коли цим займається бізнес, маючи стосунки лише зі школою», - сказав М.Добкін.

За його словами, завдяки злагодженим діям працівників системи освіти, охорони здоров`я, районної влади, органів місцевого самоврядування вдалося в найкоротші терміни локалізувати проблему.

«У той же час винні мають понести покарання. Шукати крайніх у цій ситуації ми не будемо. Я гадаю, що певне покарання, якщо буде доведено провину, має понести людина, яка допустила зараження продуктів - той підприємець, який організував цей бізнес. Покарання вже поніс головний санітарний лікар району, якого звільнено з посади. Також покарання поніс головний лікар центральної районної лікарні за несвоєчасну доповідь і ще ряд чиновників, які зобов`язані були простежити за цією ситуацією», - сказав губернатор.