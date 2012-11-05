ДТП на Харківщині: загинуло двоє людей

Харків. 5 листопада. УНІАН. У Дергачівському районі Харківської області внаслідок зіткнення чотирьох автомобілів загинуло двоє людей, ще п’ятеро травмовано.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, аварія сталася 4 листопада о 10.00 на 482-му кілометрі автошляху Київ – Харків – Довжанський.

За попередніми даними, водій автомобіля «KIA Sorento» під час обгону автомобіля «ГАЗ 3309» виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілями «Volkswagen Golf» та «Seat Altera». Після чого зіткнувся з вантажівкою «ГАЗ 3309».

Внаслідок ДТП водій та пасажир автомобіля «Volkswagen» загинули на місці пригоди, ще один пасажир цього авто, водій і двоє пасажирів автомобіля «KIA» та один пасажир автомобіля «Seat» отримали тілесні ушкодження. Проводиться розслідування.