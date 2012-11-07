Комуністи закликають «повернути землю селянам», а «заводи – робітникам»

Харків. 7 листопада. УНІАН. У Харкові прихильники лівих політичних сил святкують 95-ту річницю Жовтневої революції.

Як передає кореспондент УНІАН, основні заходи розпочнуться близько 15.00, але вже зранку на площі Свободи перед пам’ятником В.Леніну зібралися близько 70 осіб.

Люди тримають прапори Комуністичної партії України, символіку Прогресивної соціалістичної партії України Наталії Вітренко, Всеукраїнського союзу робітників, громадського об’єднання «Трудова Харківщина», а також транспарант із написом «Вся власть – советам! Земля – селянам! Заводы – рабочим! Мир – народам!».

Учасники мітингу виступають за відновлення СРСР, закликають повернути стратегічні підприємства у власність держави, вимагають «покінчити з пропагандою фашизму в Україні». Зокрема вони вимагають знести пам’ятний знак воїнам УПА, встановлений у Молодіжному парку Харкова.

На час проведення основних заходів КПУ в центрі Харкова будуть змінені близько 8 маршрутів громадського транспорту і більш як на дві години буде перекрито рух транспорту в центрі міста.

Як передає кореспондент УНІАН, повідомлення про це розміщене на офіційному сайті Харківської міської ради.

За інформацією сайту, кілька вулиць та майдан Свободи будуть перекриті з 15.00 до 17.15, оскільки у ці години ліві сили Харківської області організовують ходу по вулиці Сумській від оперного театру до майдану Свободи, де пройде мітинг біля пам’ятника Леніну.