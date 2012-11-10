У неділю на сході без опадів

Харків. 10 листопада. УНІАН. Завтра, 11 листопада, в Україні утримається мінлива хмарність, без істотних опадів.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, на сході та півдні північно-східний, 5-10 м/с, в Карпатах, Криму і Приазов`ї місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, на півночі Лівобережжя та в більшості східних областей 2-6° морозу; вдень 4-9° тепла, на півдні Одещини, Закарпатті та Прикарпатті до 13°; в Криму вночі 3-8°, на південному узбережжі Криму до 10° тепла, вдень 11-16°.

У Києві та Київській області без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі по області від 4° тепла до 1° морозу, вдень 4-9° тепла; у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 7-9°.