У справі Кушнарьова призначена додаткова експертиза

Харків. 18 жовтня. УНІАН. Терміни слідства у справі про загибель народного депутата України Євгена Кушнарьова продовжені, і призначена додаткова комплексна судова медико-криміналістична експертиза.

Як передає Медіапорт, про це повідомив заступник прокурора Харківської області Олег АНПІЛОГОВ.

За його словами, висновки попередніх експертиз не були достатньо повними. Експерти не вказали, як і під яким кутом змінила траєкторію куля, яка зрикошетила, яку відстань вона могла пролетіти і чи зберегла поражаючу властивість.

«Експерти стверджують, що її завершення можливе протягом найближчих двох-трьох тижнів. А для нас ці висновки мають величезне значення для прийняття остаточного процесуального рішення. Відповідно ми в цьому процесуальному рішенні будемо давати відповідь на найголовніше питання: винен чи не винен, і за якою статтею Кримінального кодексу».

Звинувачення у вбивстві через необережність було пред’явлене Дмитру ЗАВАЛЬНОМУ (одному з учасників полювання, на якому був смертельно поранений Євген Кушнарьов) ще взимку, за тиждень після трагічної події.

Експерти дійшли висновку, що куля влучила в Кушнарьова рикошетом. За інформацією Медіапорту, Д.ЗАВАЛЬНИЙ своєї вини не визнає. У прокуратурі не виключають, що звинувачення із Д.ЗАВАЛЬНОГО можуть бути зняті, пише Медіапорт.