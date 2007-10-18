Райдержадміністрацій не буде

Харків. 18 жовтня. УНІАН. Коаліція демократичних сил має намір знову ввести посади державних секретарів в уряді та ліквідувати районні державні адміністрації.

Про це йдеться в тексті коаліційної угоди між БЮТ на НУНС, оприлюдненій сьогодні на сайтах цих політичних сил.

Згідно з документом, учасники Коаліції зобов’язуються передбачити у проекті нової Конституції України та в законах про Кабінет міністрів (в новій редакції) та про центральні органи виконавчої влади такі норми:

визначити посади міністра та першого заступника міністра як політичні;

утворити інститут державних секретарів в системі Секретаріату Кабінету Міністрів України та міністерств, які призначаються Кабінетом Міністрів;

визначити завдання та повноваження центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом;

обмежити та чітко визначити перелік категорій регуляторних актів, порядок їх впровадження.

Серед зобов’язань Коаліції - прийняття закону, який гарантував би доступ громадськості до інформації про діяльність Кабінету міністрів, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади і місцевих державних адміністрацій та визначав би порядок доступу до такої інформації.

Також Коаліція має намір утворити парламентсько-урядову комісію з питань адміністративної реформи, зобов’язавши її проаналізувати роботу кожного міністерства та підготувати висновки.

Окремий розділ угоди присвячений реформуванню адміністрацій.

“Головною метою реформи публічної адміністрації в Україні є поетапне створення нової моделі публічної адміністрації, яка забезпечить становлення України як правової європейської держави з високим рівнем життя, соціальної стабільності та демократії”, - говориться в тексті угоди.

В результаті здійснення реформи публічної адміністрації на підставі нової Конституції України мають бути ліквідовані районні державні адміністрації, а повноваження обласних державних адміністрацій мають бути зведені до виконання таких функцій: забезпечення виконання та контроль за дотриманням Конституції та законів України, актів Президента України та Кабміну, інших органів виконавчої влади; контроль за додержанням прав і свобод громадян; координація діяльності регіональних представництв центральних органів виконавчої влади.