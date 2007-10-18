Фельдман пропонує якісно новий лобізм - експерт

Харків . 18 жовтня. УНІАН. Ініціатива кандидата в народні депутати України від БЮТ Олександра ФЕЛЬДМАНА про створення у новому парламенті депутатської групи «За Харків!» є першим прикладом об’єднання парламентаріїв для лобізму інтересів свого регіону.

Про це заявив заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ, коментуючи ініціативу бютівця.

«Запропонований ФЕЛЬДМАНОМ меморандум про створення депутатського об’єднання «За Харків» є першим кроком до переходу на новий вид лобізму – від відстоювання інтересів великого галузевого капіталу до протекціонізму окремих регіонів, - сказав О.ГОЛОБУЦЬКИЙ. – Безумовно, це позитивний крок, враховуючи те, що у нас відсутній двопалатний парламент».

О.ГОЛОБУЦЬКИЙ також відмітив, що харківські депутати мають підтримати ініціативу О.ФЕЛЬДМАНА.

«Безумовно, харківські депутати, незважаючи на різну «політичну прописку», повинні підтримати створення подібного об’єднання», - підкреслив експерт.

На його думку, «це буде гарним прикладом для інших регіональних груп».