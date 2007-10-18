Луценко хоче крові Добкіна

Перший номер списку "Нашої України – Народної самооборони" Юрій Луценко сказав, що буде домагатися нових виборів мерів у Києві та Харкові.

Луценко додав, що ці міста очолюють "два коксохімічних" мера.

"Я готовий запросити в цю студію мерів Києва і Харкова і здати кров. Я гарантую результат", - заявив Луценко в ефірі 5 каналу, пропонуючи градоначальникам пройти тест на вживання наркотиків.

На питання про припинення призову до армії, Луценко сказав, що це буде вирішуватися на засіданні Ради національної безпеки і оборони.

"Саме цей орган повноважний приймати рішення про зупинення чи продовження призову", - сказав Луценко.

"Ми віримо нашим союзникам, що є розрахунки, які дозволять припинити призов з 1 січня 2008 року", - додав Луценко.

При чому Луценко зізнався, що не уявляє, як можна буде за два роки повернути борги Ощадбанку перед громадянами.

"Я буду підставляти плече, щоб допомогти Юлії Володимирівні це зробити. Але я відверто не знаю, як це зробити", - сказав Луценко.

Українська правда