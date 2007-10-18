У Харкові близько 70 будинків без тепла

Харків. 18 жовтня. УНІАН. На сьогодні близько 70 будинків у Харкові залишаються без опалення.

Як передає кореспондент УНІАН, принаймні, таку цифру з адресами будинків подає Медіапорт, який збирає дані про відсутність тепла у домівках харків’ян.

Телефонуючи до редакції, мешканці міста одночасно скаржаться і на відсутність гарячої води у домівках, повідомляє Медіапорт.