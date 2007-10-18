У Харкові близько 70 будинків без тепла
12:53, 18 жовтня 2007Харьків
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Медіапорт збирає скарги
Харків. 18 жовтня. УНІАН. На сьогодні близько 70 будинків у Харкові залишаються без опалення.
Як передає кореспондент УНІАН, принаймні, таку цифру з адресами будинків подає Медіапорт, який збирає дані про відсутність тепла у домівках харків’ян.
Телефонуючи до редакції, мешканці міста одночасно скаржаться і на відсутність гарячої води у домівках, повідомляє Медіапорт.
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