Перевиборів мера Харкова не уникнути?

Харків. 18 жовтня. УНІАН. Незважаючи на те що в опублікованому вчора коаліційній угоді між БЮТ і НУ-НС немає пункту про дострокові вибори мера Харкова, їх проведення – практично вирішене питання.

Про це йдеться у заяві заступника директора Агентства моделювання ситуацій Олексія ГОЛОБУЦЬКОГО, переданій УНІАН.

«В коаліційній угоді цього пункту немає, але, наскільки мені відомо, питання проведення дострокових виборів мера Харкова – практично вирішене, - сказав О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

За його словами, «рішення про це приймалося на рівні лідерів двох «помаранчевих» сил, і передбачається, що відповідна законодавча база буде прийнята одразу ж після формування коаліції».

Крім того, зазначив О.ГОЛОБУЦЬКИЙ, - «у новому парламенті буде створена спеціальна слідча комісія, яка займатиметься всіма зловживаннями нинішньої харківської влади».