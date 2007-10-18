Яценюк зустрінеться з Лавровим у Бєлгороді

Харків. 18 жовтня. УНІАН. Міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК сьогодні під час зустрічі з главою зовнішньополітичного відомства Росії Сергієм ЛАВРОВИМ у м. Бєлгород (Російська Федерація) обговорить питання перетину громадянами українсько-російського кордону та питання міжрегіонального співробітництва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив сам А.ЯЦЕНЮК.

За словами міністра, планується «промоніторити» виконання угоди про спрощений перетин кордону.

«Ми хочемо зрозуміти, яким чином покращити і спростити для українців та росіян пересування між Україною і Росією», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Крім того, під час зустрічі планується обговорити питання міжрегіонального співробітництва між Україною і Росією. «Ці єврорегіони, які засновані в Україні, на жаль, поки що не є ефективними», - зазначив міністр.

А.ЯЦЕНЮК висловився за доцільність проведення регулярних зустрічей між головами обласних адміністрацій України і губернаторами Росії. «Ми будемо пропонувати провести велику зустріч, суттєво наповнити зміст роботи комісії “Ющенко-Путін”, у тому числі ще однією комісією - щодо міжрегіонального співробітництва», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Крім того, за його словами, планується провести моніторинг укладених угод між прикордонними регіонами України та Росії щодо їх ефективності і доцільності. А.ЯЦЕНЮК повідомив, що таких угод укладено близько 300. Міністр зазначив, що Україну цікавить передусім питання щодо вільного переміщення товарів, послуг та людей.

Відповідаючи на запитання журналістів, А.ЯЦЕНЮК повідомив, що під час зустрічі з С.ЛАВРОВИМ не будуть обговорюватися «газові питання». «Це питання буде обговорюватись, але вже новим урядом України, міністри закордонних справ його обговорювати не будуть», - додав він.

***На сьогоднішній день між Україною і Російською Федерацією створено три єврорегіони: «Дніпро» (Чернігівська, Брянська, Гомельська області), «Слобожанщина» (Харківська та Бєлгородська області) та «Ярославна» (Сумська та Курська області). Ведеться також робота щодо створення єврорегіону «Донбас» на території Луганської та Ростовської областей.