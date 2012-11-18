Металіст упритул наблизився до Дніпра й Динамо

Харків. 18 листопада. УНІАН. Харківський Металіст у першому матчі 2-го кола Прем’єр-Ліги завдав поразки маріупольському Іллічівцю.

Гра щойно завершилася в Маріуполі, рахунок 2:0 на корсить харків’ян.

Обидва голи забив нападник Металіста Кристильдо (11,58).

«Перший тайм був доволі таки непростий», відмітив у флеш-інтерв’ю наставник харківського клубу Мирон Маркевич. «У другому таймі за рахунок контролю м`яча», зазначив він, гру вдалося завершити з прийнятним результатом: «Другий м’яч допоміг, впевненіше заграли».

М.Маркевич зазначив, що Металісту сьогодні «дуже важливо набирати очки» у внутрішньому чемпіонаті, оскільки в груповому турнірі Ліги Європи практично все вирішено - харківський клуб достроково вийшов у стадію плей-офф, і гра з Байєром визначить лише, хто посяде перше, а хто – друге місце. Сьогодні була «хороша репетиція», сказав М.Маркевич і висловив сподівання, що його команді «вдасться добре підготуватися» до гри з німецьким клубом.

У матчі з Іллічівцем у складі Металіста зіграли: Горяїнов, Шелаєв, Папа Гуйє, Березовчук, Фініньо, Торрес, Едмар (к), Марлос (Вілліан 59), Хав’єр, Тайсон (Бланко 74), Крістальдо (Шарпар 87). Запас: Шуховцев, Торсигльєрі, Пшеничних, Ребенок.

Зігравши 16 матчів, Металіст набирає 30 очок і посідає 4-ту сходинку в Турнірній таблиці. У Шахтаря, який вперше програв у цьому сезоні (в суботу Арсенал здолав лідера 2:0), - 45 очок. Динамо й Дніпро мають по 31 очку і посідають друге і третє місця відповідно.

Наступну гру національної першості Металіст 26 листопада проведе у Харкові з Таврією.

В четвер, 22 листопада, команда Маркевича зіграє вдома з Байєром.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА