Тимошенко закликає опозицію «зарубати» новий КПК

Харків. 19 листопада. УНІАН. Екс-прем’єр-міністр України Тимошенко, яка перебуває в лікарні «Укрзалізниці» в Харкові, закликає опозиційні політичні сили порушити у Верховній Раді питання про скасування дії нового Кримінального процесуального кодексу, який набуває чинності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Харкові повідомив захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко.

За його словами, цим КПК «юридично завершено формування в Україні поліцейської держави».

«Цей кодекс – це насправді суцільне порушення Конституції, і цей кодекс насправді суцільне порушення прав громадян», - сказав С.Власенко.

«Юлія Володимирівна попросила мене сьогодні оголосити її заклик до всіх опозиційних сил в парламенті: одним із перших питань роботи цього парламенту поставити питання про скасування дії цього інструмента створення поліцейської держави, який влада називає прогресивний Кримінальний процесуальний кодекс», - повідомив він.

За словами захисника, згідно з нормами нового КПК, особа, стосовно якої порушується кримінальна справа, ставиться до відома про це. «Ви можете навіть не знати, що проти вас порушена кримінальна справа», - наголосив С.Власенко.

Захисник зазначив, що глава 21 КПК «Негласні слідчі розшукові дії» передбачає можливість негласного контролювання громадян аудіо- та відеоспособом, накладання арешту на кореспонденцію, виїмку кореспонденції без судових рішень, знімання інформації з транспортних і телекомунікаційних мереж, знімання та збереження інформації з електронних інформаційних систем. Захисник наголосив, що за новим КПК слідчий також має право обстежити публічно недоступні місця, житло чи інші володіння особи шляхом таємного проникнення у них.

«Тобто, не порушуючи кримінальної справи, вашу квартиру можуть обшукати за рішенням слідчого, таємно, ви навіть знати про це не будете», - зазначив він.

С.Власенко підкреслив, що новий КПК дозволяє ведення аудіо- та відеоконтролю місця.

«Вони можуть негласно встановлювати у ваших квартирах, в офісах у вас, пробачте, в туалетах, аудіо- та відеоконтрольні пристрої, тобто відеокамери», - сказав С.Власенко.

За його словами, захисник за новим КПК без дозволу і санкції слідчого «практично нічого не може робити, не приймає участі у слідчих діях, а тільки може бути присутніх при них».

С.Власенко підкреслив, що захисник і адвокати «стають тотально залежними від органів адвокатського самоврядування». Тобто, наголосив він, «юридично ми з вами перебуваємо в режимі, коли влада юридично і законно може зробити з нами все що завгодно».

Як повідомляв УНІАН, Новий Кримінальний процесуальний кодекс України Верховна Рада ухвалила в ніч на 13 квітня.

Загалом парламент розглядав проект КПК у другому читанні чотири дні, починаючи з 10 квітня. У ході розгляду парламент відхилив більшість поправок, запропонованих депутатами з опозиції.

Новий Кримінальний процесуальний кодекс України набуває чинності з 20 листопада.