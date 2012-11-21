Голова сільради під час полювання набрів на арсенал снарядів

Харків. 21 листопада. УНІАН. Голова Чистоводівської селищної ради Ізюмського району у вівторок під час полювання виявив у лісопосадці неподалік села арсенал артснарядів часів Великої Вітчизняної війни.

Як повідомили УНІАН у Головному територіальному управлінні МНС України в Харківській області, оператору служби «101» чоловік розповів, що в лісопосадці кілька боєприпасів розкидані на площі 20 кв.м.

На місце знахідки виїхали піротехніки навчального центру оперативно-рятувальної служби МНС. Під час візуального огляду місця піротехніки знайшли 15 артилерійських снарядів діаметром 76 мм.

При обстеженні прилеглої території за допомогою металошукача працівники МНС виявили та дістали на поверхню 182 артснаряди діаметром 76 мм.

На цей час усі вибухонебезпечні предмети вивезені на підривний майданчик біля селища Донецьке Ізюмського району та знищені. Постраждалих немає.